В Донецке поздравили выпускников Академии внутренних дел МВД ДНР

В пятницу, 17 июля, состоялось торжественное мероприятие по случаю выпуска курсантов, студентов и слушателей Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР.

Поздравить выпускников пришли Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица.

После торжественной церемонии внесения государственного флага ДНР и знамени академии к выпускникам и преподавательскому составу обратился Денис Пушилин.

«Выбрав путь служения Донецкой Народной Республике и её жителям, вы взяли на себя ответственность по выполнению сложных профессиональных задач в борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, обеспечении общественного порядка, соблюдении законности. Сегодня перед правоохранительными органами стоит ряд масштабных задач, которые вам придется решать, применяя все знания, полученные в академии. Будьте верны присяге и всегда помните, что главным критерием вашей профессиональной деятельности будут авторитет и уважение граждан, их доверие к служителям закона», – сказал Глава ДНР.

После торжественного вручения дипломов об окончании вуза к выпускникам обратился Владимир Бидёвка. Спикер парламента отметил огромную важность для Республики профессиональных, ответственных и добросовестных сотрудников в рядах Министерства внутренних дел ДНР.

«Сегодня Донбасс стал ещё сильнее. Ряды защитников и патриотов Донецкой Народной Республики пополнились молодыми, смелыми, высокопрофессиональными сотрудниками.

Убеждён, что, приступив к выполнению профессиональных обязанностей, все свои силы, весь энтузиазм и энергию вы отдадите служению Родине, служению народу Донбасса, защите прав и свобод наших жителей», – сказал спикер парламента.

После поздравительных речей присутствующие возложили цветы к Вечному огню в память о выпускниках академии, погибших в ходе боевых действий в Донбассе.