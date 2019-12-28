В Донецке пройдёт встреча делегации Республики Саха (Якутия) с жителями, подпадающими под льготные категории

В воскресенье, 29 декабря, в столице Республики состоится встреча делегации Республики Саха (Якутия) с жителями, подпадающими под льготные категории для оказания помощи. В состав делегации вошли заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Виктор Губарев и председатель Союза славянских общин Якутии Алексей Чертков.

Время: 11:00.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 7Б (большой зал).