В Донецке прошёл круглый стол, приуроченный к восьмидесятилетию начала Великой Отечественной войны

Сегодня, 9 июня, в Донецке состоялся круглый стол на тему «Нацистская идеология в Европе перед началом Великой Отечественной войны. Невыученные уроки».

Круглый стол прошёл в рамках цикла мероприятий, приуроченных к восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Инициаторами круглого стола выступили депутаты Народного Совета.

Также в мероприятии приняли участие представители Общественной палаты, Молодёжного парламента, Центра молодёжной дипломатии «Legatus», Общественной организации «Военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия–Юнармия», представители научного сообщества, общественные деятели, гражданские активисты. Почётные гости круглого стола – ветераны Великой Отечественной войны.

О мероприятии рассказала его модератор, депутат Народного Совета, председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина:

«22 июня исполняется восемьдесят лет с начала Великой Отечественной войны. К этому событию в Народном Совете приурочен ряд круглых столов, которые проходят на расширенных заседаниях комитетов Народного Совета. На этих мероприятиях поднимаются темы противодействия фашизму, нацизму, начала Великой Отечественной войны.

Сегодняшний круглый стол проходит в рамках совместного заседания Комитета по уголовному и административному законодательству и Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Тема круглого стола очень актуальна и, к сожалению, мы видим её проявления и сегодня: «Нацистская идеология в Европе перед началом Великой Отечественной войны. Невыученные уроки».

В ходе круглого стола мы поднимаем вопросы, связанные с зарождением фашизма в Германии, в том числе почему Европа долгое время не обращала на это внимания и к чему это привело. Точно так же на Украине сейчас растёт, обретает популярность и, как это ни странно, поддержку населения нацистское движение. И сегодня в рамках круглого стола мы хотим показать общественности, в том числе и международной, что тема нацистской идеологии очень актуальна, очень страшна, и необходимо на неё резко реагировать. По итогам работы круглого стола принята резолюция. Это план действий, дорожная карта того, как Народный Совет, депутаты в рамках работы комитетов и на округах будут противодействовать распространению нацистской идеологии, которая процветает на территории Украины».

Кроме того, Елена Шишкина рассказала о работе по противодействию распространению нацистской идеологии, которую ведёт Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

«Хочу отметить, что статья 425 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики предусматривает наказание за реабилитацию нацизма, а именно за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершённые публично. Также часть вторая статьи предусматривает наказание за эти же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения. Часть третья статьи 425 Уголовного кодекса предусматривает наказание за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы Республики и России, совершённые публично, в том числе с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, – отметила Елена Шишкина.

Парламентарий подчеркнула, что членами Комитета ведётся законотворческая деятельность по внесению изменений в статью 425 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, которые усилят ответственность за реабилитацию нацизма, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, позволят укрепить меры защиты исторической правды.

Также с приветственным словом к участникам круглого стола обратился председатель Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Паршин. Парламентарий поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны и поблагодарил участников мероприятия за большое внимание к теме мероприятия.

После этого ветеран Великой Отечественной войны Владимир Константинович Шелудько выступил перед участниками мероприятия и передал материалы для включения в протокол круглого стола.

«Мы, ветераны, готовы посещать школы и детские сады, чтобы рассказывать ребятам правду о Великой Отечественной войне», – сказал Владимир Константинович.

В ходе мероприятия ветеранам–участникам круглого стола были вручены Благодарности Комитетов Народного Совета.

По итогам работы круглого стола «Нацистская идеология в Европе перед началом Великой Отечественной войны. Невыученные уроки» принята резолюция, которая войдёт в итоговую резолюцию Народного Совета Донецкой Народной Республики после проведения цикла круглых столов, приуроченных к восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.