В Донецке состоится акция «Дерево желаний»

В среду, 20 октября, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М.М. Бровуна состоится благотворительная акция «Дерево желаний».

Мероприятие проводится ежегодно по инициативе депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Цель мероприятия – привлечение внимания к проблемам малообеспеченных семей Республики, а также помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Акция будет проводиться 20 октября с 12:00 до 15:00 по адресу: г. Донецк, ул. Артёма, 74А. При проведении мероприятия будут соблюдаться все необходимые меры борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.