В Донецке состоялась совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака

Сегодня, 23 февраля, прошла пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, в ходе которой они ответили на вопросы зарубежных, российских и республиканских средств массовой информации.

Глава ДНР открыл пресс-конференцию словами благодарности ко всем гражданам Российской Федерации, подчеркнув, что Донбасс всегда хотел строить свою жизнь вместе с Россией.

«Добрый день, уважаемые друзья! Я хочу в первую очередь поблагодарить руководство Российской Федерации, а также всех жителей России за принятие этого судьбоносного для всего Донбасса, и не только, решения о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Это действительно тот фундамент, который ляжет в основу мира в Донбассе. И не только в Донбассе.

Мы этого признания, этого решения ждали очень давно. Я бы даже сказал: не восемь, а 30 лет. С момента распада Советского Союза Донбасс, к сожалению, был вынужден находиться в тех условиях, которые постепенно деградировали. И последние этапы деградации мы увидели в 2014 году, когда нам уже в открытую запретили на законодательном уровне говорить на своем языке – это было первое решение Верховной рады после государственного переворота.

Нам запретили оставаться самими собой, нам запретили чтить нашу историю. Мы с этим не согласились. И, конечно, мы вынуждены были защищать свое мнение с оружием в руках», – сказал глава государства.

Он остановился на анализе событий в Республике, рассказал о военной агрессии Украины, о жертвах среди гражданского населения, помощи России в эвакуации мирных жителей.

«Мы должны были объявить эвакуацию людей, в первую очередь женщин, детей, лиц пожилого возраста. И здесь опять — благодарность России! Ничего удивительного: Россия опять помогает, огромнейшее количество регионов», – подчеркнул Денис Пушилин.

Он добавил, что в этот процесс включены не только ведомства, которые напрямую за это отвечают по поручению руководства страны, но и простые люди, готовые принять семьи и детей.

«Для нас это очень важно», – сказал руководитель Республики.

Денис Пушилин рассказал о ходе мобилизации. В частности, он сообщил, что мобилизуются и депутаты Народного Совета, и государственные служащие, а также достойный пример показал Центральный исполком общественного движения «Донецкая Республика», в котором мобилизовались все сотрудники-мужчины. Глава ДНР выразил уверенность в том, что с таким откликом граждан победа Республике обеспечена.

«С такими людьми мы победим. С такой страной, с Большой Россией, которую мы уважаем и ценим», – заявил он.

Андрей Турчак поздравил всех жителей Республики, обратив внимание на символизм дат визита и признания, после чего перешел к обсуждению ближайших целей и задач.

«Сейчас одна из самых главных задач – обеспечить комфортное условия пребывание беженцев на территории Российской Федерации. Об этом мы с вами не должны забывать. 18 февраля этот процесс стартовал. По данным оперативного штаба (в Ростове вчера вечером мы проводили заседание), более 93 тысяч беженцев уже прибыло на территорию Российской Федерации. Все условия созданы. Это не пункты временного размещения, к которым мы по картинкам привыкли. Это, как правило, пансионаты, это отдельные комнаты со всеми удобствами. Мы их посещали вчера. Поэтому можете быть уверены, что гражданам ДНР, ЛНР, гражданам Российской Федерации, которые прибывают на нашу территорию, эти условия созданы.

Еще одна тема, которой мы занимаемся. Это оказание гуманитарной помощи. Это то, чем «Единая Россия» всегда занималась», – заявил Андрей Турчак.

Он добавил, что по состоянию на 22 февраля 800 тонн первой партии гуманитарной помощи прибыли на территорию Ростовской области.