В Донецке состоялись торжества по случаю Дня Великой Победы (фоторепортаж)

Сегодня, 9 мая, на главной площади Донецкой Народной Республики состоялся военный парад, приуроченный к 76-й годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На параде присутствовали Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек Тайсаев, депутаты парламента, ветераны войны, общественники и жители Республики.

Объезд парадных расчётов войск провели начальник Управления Народной милиции генерал-майор Денис Синенков и заместитель начальника штаба Управления Народной милиции полковник Эдуард Пелишенко.

Открывая Парад Победы, Денис Пушилин поздравил жителей и гостей Республики с праздником.

«Уважаемые граждане Донецкой Народной Республики! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и офицеры! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нашего народа День Победы всегда был и остаётся самым главным, самым дорогим и радостным праздником. Мы всегда отмечаем его вместе, торжественно и всенародно, с особенным чувством патриотизма и искренней веры в величие нашей Родины.

Этот день – наша национальная память и гордость. Это история не только советской страны, но история каждой семьи, частичка той самой души, которую передали нам деды и прадеды. Они совершили для Родины невозможное. Они спасли Отечество, защитили мир и заново отстроили разрушенные города, восстановили заводы и шахты.

Сегодня мы вспоминаем тех, кого уже с нами нет, вглядываемся в их лица на фотографиях военной поры, преклоняемся перед поколением Победителей. Предлагаю почтить память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания», – сказал Денис Пушилин.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь за Родину.

«Уважаемые ветераны! Спасибо вам за ваш подвиг! Время не властно перед вашим мужеством, достоинством, стойкостью и поистине стальной силой духа.

Наши ветераны сражались за жизнь – против смерти. И мы всегда будем равняться на них. Современные защитники Русского Донбасса хранят традиции героев прошлых лет. Товарищи военнослужащие! В грозном 41-м политрук Клочков произнес знаменитые слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» Эта фраза актуальна и для нас с вами. За нами – Трудовские и Зайцево, Ясиноватая и Александровка. За нами Шахтёрск, Торез, Моспино и Иловайск. За нами Россия! Только силой единства многонационального государства наши деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и закончили войну в его логове – городе Берлине. Только в единстве с братским народом России мы можем успешно противостоять современному неофашизму и его киевским и львовским пособникам. Будем же достойны памяти наших великих предков! Мы твердо знаем, что со щитом их наследия, с оружием их веры мы непобедимы.

Дорогие друзья! Нас всех объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. И это единство должно сопутствовать нам в строительстве Донецкой Народной Республики. С праздником! С Днем Победы!» – сказал Верховный Главнокомандующий ДНР.

Во время Парада по улице Артёма прошли парадные расчеты подразделений Народной милиции ДНР, МЧС, МВД, курсанты Республиканского военного лицея, Донецкой академии внутренних дел, Академии гражданской защиты МЧС ДНР и Донецкого высшего общевойскового командного училища. Также, маршем прошли военнослужащие срочной службы Народной милиции. Всего парадные расчеты включают свыше 1600 человек.

Вслед за парадными расчетами по улице Артёма прошла военная техника, колонну которой по традиции открыл легендарный Т-34. Всего во время Парада было представлено 76 единиц техники.

После завершения парада Победы началось шествие «Бессмертного полка».

В столице колонну Бессмертного полка возглавил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Также с портретами своих героических предков в строй Бессмертного полка встали Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты парламента, гости из Российской Федерации.

В этот день шествия «Бессмертного полка прошли во всех городах Донецкой Народной Республики.