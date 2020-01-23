В Донецке состоялось награждение финалистов республиканского конкурса «Человек года – 2019»

В четверг, 23 января, в столичном Центре славянской культуры при поддержке Главы Донецкой Народной Республики состоялся финал республиканского конкурса «Человек года – 2019». Мероприятие посетили Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, представители министерств, ведомств, общественных движений и организаций.

Со вступительной речью перед участниками мероприятия выступил Глава Республики.

«Все мы знаем, что главным богатством Донбасса были и остаются, конечно же, люди. Республиканский конкурс «Человек года» – это действительно особенное событие. Это признание достижений по разным направлениям. Сегодня на сцену выйдут люди из разных городов, разных профессий, но их всех объединяет активная гражданская позиция, профессионализм, истинное служение Республике. Я очень рад за нынешних лауреатов. Могу сказать, что они вдохновляют на новые подвиги, на новые достижения. Хотел бы пожелать им новых высот на благо Донецкой Народной Республики!» – сказал Денис Пушилин.

Глава государства вручил награды победителям в номинациях «Защитник Республики», «На страже Закона и порядка» и «Молодой лидер года».

Владимир Бидёвка поблагодарил финалистов конкурса за активную гражданскую позицию.

«Нет сомнений в том, что самое главное достояние Республики – это её люди: сильные, смелые, инициативные, с твёрдой гражданской позицией, способные на всё ради своей страны. Я рад и горжусь тем, что мне выпала честь пожать руку людям, которые в 2019 году сделали весомый вклад в развитие нашего государства, в его будущее.

Герои среди нас, и Республика ими гордится», – сказал спикер парламента.

Председатель Народного Совета вручил почётные дипломы в номинациях «Поступок года», «Лидер» и «Врач года».