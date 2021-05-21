В Донецке состоялся квест по безопасности дорожного движения

В четверг, 20 мая, в столичном парке «Сокол» прошла молодёжная интеллектуально-познавательная квест-игра «Вместе за безопасность дорожного движения». В мероприятии принял участие депутат, член Комитета Народного Совета по транспорту и связи Леонид Присенко.

Мероприятие организовано Общественным объединением «За безопасность дорожного движения» Донецкой академии транспорта совместно с сектором по делам молодёжи, культуры и спорта администрации Ворошиловского района Донецка, Донецким городским молодёжным центром отдела молодёжной политики администрации города Донецка и Управлением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

Перед началом квеста к участникам с приветственным словом обратились депутат Народного Совета ДНР Леонид Присенко, лейтенант полиции, старший инспектор Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Анна Лесных-Смирнова, проректор Донецкой академии транспорта Анна Безгина.

В квесте приняли участие команды студентов учреждений среднего профессионального образования и рабочей молодёжи столицы. Ребята выполняли задания по оказанию первой медицинской помощи, демонстрировали свои знания правил дорожного движения, участвовали в тренинге на профилактическом стенде Донецкой академии транспорта «Пристегни ремень безопасности!».

На всех участках квеста активными помощниками судей были волонтёры Донецкой академии транспорта.

По итогам квеста-игры 1 место заняла команда «Адреналин» Донецкого политехнического колледжа, 2 место у команды «Зебра» Донецкого техникума промышленной автоматики, 3 место у «Ворошиловских стрелков» – команды Ворошиловского штаба Общественной организации «Молодая Республика».

Все участники получили заслуженные награды. Победителям вручили грамоты, пригласительные билеты от кинотеатра имени Шевченко, призы от фирмы «Тринити» и студии «Style Line».

Подарки вручили депутат Народного Совета, член Комитета по транспорту и связи Леонид Присенко и старший инспектор Управления Государственной автомобильной инспекции Анна Лесных-Смирнова.

Напомним, с 17 по 23 мая в Республике проходят мероприятия в рамках VI Республиканской недели безопасности дорожного движения, основные задачи которых – повышение культуры безопасного поведения на дорогах, привлечение молодёжи к активному, здоровому, спортивному образу отдыха, обеспечение формирования умения работать в команде и принимать решения.