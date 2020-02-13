В Донецкой Народной Республике прошёл ряд благотворительных мероприятий с участием парламентариев

Депутаты Народного Совета оказали гуманитарную помощь жителям прифронтовых районов Донецкой Народной Республики, людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, а также организовали экскурсию для детей военнослужащих.

8 февраля при содействии Юрия Покинтелицы детям, которые проходят лечение в Республиканском детском кардиоревматологическом санатории «Горизонт», были доставлены восемь ящиков апельсинов.

В этот же день в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам Светлана Куманова передала 15 многодетным и малообеспеченным семьям Куйбышевского района города Донецка продуктовые наборы.

Также 9 февраля Юрий Покинтелица передал продукты питания для воскресной школы Всехсвятского храма города Донецка, который расположен в одном из прифронтовых районов столицы.

«Храм не прекращал свою работу по оказанию не только духовной поддержки, но и гуманитарной помощи жителям Куйбышевского района ни на один день.

Мы благодарим всех небезразличных людей, благодаря которым мы можем помогать нашим согражданам», – сказал парламентарий.

10 февраля в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам Наталья Стрельчук передала пять продуктовых наборов жителям горловских посёлков Ставки, Широкая Балка, Русский Край и села Озеряновка, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

11 февраля, при содействии Клавдии Кульбацкой дети военнослужащих посетили кондитерскую фабрику дочернего предприятия «Тор» государственного предприятия «Донбасс кондитер». На обзорной экскурсии дети ознакомились с технологическим процессом изготовления сладостей, ассортиментом продукции, им рассказали об интересных фактах работы предприятия.

12 февраля, в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам Виктор Ищенко, Клавдия Кульбацкая, Светлана Куманова и Александр Быкадоров передали 65 продуктовых наборов, а также медицинское оборудование жителям Киевского и Куйбышевского районов города Донецка, а также Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и Новоазовска, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Также Наталья Чекарева совместно с главой администрации Новоазовского района Олегом Моргуном доставили холодильник жительнице села Саханки Новоазовского района.

13 февраля, в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам Виталий Кравец передал жителям города Дебальцево тонометры и глюкометры, а Андрей Баевский вручил продуктовые наборы льготным категориям граждан, проживающим в Петровском районе города Донецка.