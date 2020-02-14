В Донецкой Народной Республике установлен минимальный размер оплаты труда

Сегодня, 14 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”», разработанный Комитетом Народного Совета по социальной и жилищной политике.

Рассказала о законопроекте председатель профильного комитета Юлия Крюкова.

«Конституцией ДНР гарантировано право каждого на вознаграждение за труд не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. В связи с этим мы разработали законопроект, призванный на законодательном уровне установить минимальный размер оплаты труда, обязательный для предприятий, учреждений, организаций, которые полностью или частично финансируются из бюджетов бюджетной системы ДНР, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а иными работодателями – за счёт собственных средств.

Минимальный размер оплаты труда будет применяться для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей общеобязательного государственного социального страхования», – подчеркнула парламентарий.

Поскольку законопроект обеспечивает защиту трудящихся и направлен на улучшение социальной ситуации в ДНР, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу в день, следующий за днем его опубликования на официальном сайте Народного Совета.