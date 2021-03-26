В Гражданском кодексе закреплены полномочия судебных приставов, осуществляющих принудительное исполнение исполнительных документов

Сегодня, 26 марта, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству.

С докладом по законопроекту выступил председатель Комитета Андрей Баевский.

«Проект закона разработан в целях закрепления в Гражданском кодексе полномочий судебных приставов, которые в настоящее время осуществляют принудительное исполнение исполнительных документов.

Так, предлагается внести изменения в статьи 425 и 661 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, заменив слова «государственный исполнитель» словами «судебный пристав». Это позволит закрепить в Гражданском кодексе действующую систему принудительного исполнения исполнительных документов».

Андрей Баевский добавил, что законопроект разработан в целях гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Депутаты проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.