В ходе Большого интервью Денис Пушилин рассказал о развитии Республики (Видео)

11 ноября во время Большого интервью Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о развитии экономики, промышленности и социальной сферы Республики. Также Глава ДНР рассказал о борьбе с новой коронавирусной инфекцией, ситуации на линии соприкосновения и ходе Минских переговоров, анонсировал дальнейшее повышение пенсионных, социальных выплат и заработных плат.



Денис Пушилин рассказал о наполняемости и планировании доходной части республиканского бюджета.

«С бюджетом в этом году относительно все нормально, (…) доходы будут собраны чуть больше 100 % от установленного плана», – сообщил Глава государства.

Он подчеркнул, что такая наполняемость доходной части республиканского бюджета стала возможной благодаря ответственному отношению предпринимателей Республики к уплате налогов. Денис Пушилин добавил, что в этом помог и запуск Южного горно-металлургического комплекса.

Глава ДНР отдельно остановился на мерах поддержки частных предпринимателей. По его словам, эти меры направлены на стимулирование к повышению заработной платы сотрудникам.

«Будете повышать зарплату сотрудникам – вопросов нет: мы будем предоставлять льготы на единый социальный взнос», – сказал он.

Самым важным достижением, по словам Дениса Пушилина, стало планирование бюджета на 2022–2024 годы.

«Мы сейчас впервые за время существования Республики будем планировать свой бюджет на три года. Это, в свою очередь, позволяет более детально, более комплексно, сбалансированно подойти к развитию той или иной отрасли, запланировать ту или иную расходную часть. И вообще это одна из причин, по которой нам удалось пойти на такой амбициозный шаг, как Программа социально-экономического развития – 2022–2024», – заявил лидер Республики.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал во время Большого интервью, что пенсионные, социальные выплаты и заработные платы будут и дальше повышаться.

«У нас на данный момент проживает на территории Донецкой Народной Республики порядка 650 тысяч пенсионеров. Конечно же, мы планируем и дальше повышать пенсию. Уже сделано немало – с 1 октября 2018 года уже было четыре повышения. Мы планируем следующее повышение с 1 января 2022 года, но и это не последнее повышение. Здесь мы будем продолжать работу», – подчеркнул руководитель государства.

Денис Пушилин отметил, что в Управлении труда и социальной защиты зарегистрировано около 120 тысяч инвалидов и для них также планируется ряд повышений соцвыплат «с учетом их проблем, сложностей и потребностей».

Он перечислил, для каких категорий граждан планируется повышение социальных выплат.

«Это единовременное пособие при передаче ребенка в семью, размер которого с 1 января составит 17 450 рублей, единоразовая помощь при создании приемной семьи, доплата к денежному вознаграждению родителям-воспитателям и приемным родителям на ребенка-инвалида, лицам, не имеющим права на пенсию, выплаты по беременности и родам. Размер пособия на ребенка до трех лет возрастет почти на 30 %, размер государственной помощи для одиноких матерей увеличится более чем на 120 %. Для малообеспеченной семьи возрастут как основной размер пособия, так и доплата на ребенка», – сообщил Денис Пушилин.

Лидер государства рассказал и об увеличении других социальных выплат, а также об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Денис Пушилин обратился к чиновникам и попросил их более детально и активно проводить информирование населения обо всех социальных выплатах, мерах поддержки и пособиях, которые положены в рамках законодательства Донецкой Народной Республики.

Также журналистов интересовал вопрос повышения зарплат в 2022 году. По словам Дениса Пушилина, с 1 января будет очередное повышение заработных план работников бюджетной сферы. Кроме того, рассматривается вопросы стимулирования увеличения зарплат во внебюджетных организациях.

«Это целый пакет мер, потому что и в промышленности нам надо повышать зарплаты, и по другим направлениям тоже», – подчеркнул глава государства.

Денис Пушилин ответил на вопрос о целесообразности организации очередной встречи на высшем уровне в рамках нормандской четверки. Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что основная площадка – минская.

«Это минский переговорный процесс, где есть стороны конфликта. Там решения приняты, но не реализованы со стороны Украины. Мое мнение: а зачем встречаться? Давайте реализуем то, что прописано, потом поставим следующие задачи. И так можно было бы дальше продвигаться. Но нет. Украина что делает? Блокирует, по сути, сейчас два формата – как нормандский своим бездействием, так и основной минский формат. Своей отрешенностью, наглостью и циничностью. Это ровно то, что сейчас видят наши переговорщики», – отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил, что Донецкая Народная Республика делает все возможное, чтобы Украина не смогла реализовать хорватский сценарий.



«Ни для кого не является новостью, что Украина как не готова была выполнять взятые на себя обязательства, так этого и не делает. Но ситуация еще и усложняется той беспринципностью, с которой они продолжают действовать. Мы с вами последний период времени наблюдали помимо военного обострения на линии соприкосновения ряд достаточно серьезных провокаций. По сути, опасных прецедентов, на которые необходимо было реагировать странам-гарантам, миссии ОБСЕ более активно», – отметил Глава Республики.

Он напомнил о похищении украинской стороной представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка и отсутствии реакции со стороны наблюдателей ОБСЕ и стран-гарантов Германии и Франции, а также о нескольких попытках Украины взорвать нефтехранилище в Донецке, захвате населенного пункта Стромарьевка и применении Киевом байрактаров.

«Самое страшное в этом всем, что это акты проявления террора по отношению к гражданам Республики», – подчеркнул Денис Пушилин.

Он провел аналогию действий руководства Украины с террористами ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике организация – прим. ред.), чтобы посеять страх у жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Какие они цели преследуют и чего хотят добиться? Про Украину для нас все очевидно. Мы со своей стороны делаем все, и даже больше, чтобы ситуация была урегулирована дипломатическим путем», – отметил лидер государства.

По его словам, Киев пытается перекрутить ситуацию на переговорах в Минске так, чтобы втянуть во внутренний конфликт Российскую Федерацию, которая является одной из стран-гарантов.

Глава Республики подчеркнул, что Украина всегда мечтала повторить хорватский сценарий по отношению к Донбассу и открыто об этом говорила.

«Наша задача этого не допустить. От слова никогда и ни при каких обстоятельствах», – подчеркнул Денис Пушилин.

Также, Денис Пушилин заявил, что не намерен останавливаться в деле поддержки военнослужащих всех категорий.

В ходе Большого интервью лидер государства сообщил, что действующая в Республике программа по поддержке комиссованных военнослужащих, учрежденная первым Главой ДНР Александром Захарченко, будет набирать обороты. Отдельно он остановился на поддержке семей погибших военнослужащих и военнослужащих, получивших ранения.

«Более трех тысяч семей получили уже выплаты на сумму более 400 миллионов рублей, если говорить в денежном эквиваленте; 300 миллионов выделено на реабилитацию нескольким тысячам наших военнослужащих, получивших ранения. Суммы звучат большие, но я вас уверяю: они недостаточны с учетом того, какие потребности существуют у наших военнослужащих, которые потеряли свое здоровье, защищая Республику. Мы не намерены останавливаться. Льготы и преференции прописываются в целом – и для действующих военнослужащих, и для комиссованных, и для тех, кто получил ранения. Безусловно, необходимо поддерживать семьи погибших военнослужащих. Мы не имеем права оставаться в стороне», – подчеркнул Денис Пушилин.

Он также прокомментировал результаты первого призыва, акцентировав внимание на важности полезных для каждого мужчины навыков, получаемых на армейской службе.

«Первый призыв состоялся. У нас уже есть первые дембеля. За ними сохранялись места работы или учебы. И я точно знаю, что некоторые из них остались, чтобы заключить контракт», – сказал Глава Республики.

Денис Пушилин добавил, что уже начался второй призыв, в ходе которого служить пойдут 300 человек.

Денис Пушилин прокомментировал и проблемы, существующие в угольной отрасли непосредственно на угледобывающих предприятиях, а также нехватку топлива для полноценной работы ряда республиканских предприятий.

«Недостаточное финансирование, обстрелы, вынужденное затопление шахт в прифронтовых районах негативно повлияло на баланс количества угля, который сейчас добывается и на который есть потребность. Мы видели, что происходит на мировых рынках с ценами на уголь. То есть тот запрос, который есть, очень серьезно превышает и наши возможности в том числе», – сказал Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что планомерного роста – а только с конца 2018 года были введены в эксплуатацию 28 новых лав – не хватает, чтобы закрыть потребности внешних рынков.

«Что же касается внутренних потребностей, все абсолютно очевидно: сейчас заработали наши крупные предприятия, нужен уголь. Плохо, когда малый спрос на любую продукцию, но плохо и когда резко большой спрос, когда его (угля — прим. ред.) тоже не хватает. Поэтому здесь мы столкнулись с этой проблемой. Она решаема, я уверен в этом. Но нам сейчас необходимо в кратчайшие сроки закрыть эти потребности с учетом наших добычных мощностей: чтобы наши теплоэлектростанции были обеспечены в полной мере углем и чтобы бытовой уголь в полной мере был доставлен», – подчеркнул Денис Пушилин.

Далее он остановился на вопросе обеспечения льготных категорий углем либо выплаты компенсаций на приобретение твердого топлива. Глава государства сообщил, что более 25 тысяч человек, дома которых отапливаются твердым бытовым топливом, уже получили около 150 тысяч тонн угля.

«Размер выплат тоже уже сейчас предусмотрен, но он оставляет желать лучшего, по крайней мере, по тем обращениям, которые поступают ко мне. Запланирован рост компенсации порядка на 20 % с 1 января. Но здесь вопрос важности того, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Сейчас, когда холода уже наступают, важно, чтобы не было чиновничьей пассивности. Уголь должен доставляться абсолютно без проволочек тем категориям граждан, кому это положено», – подытожил Глава ДНР.

Глава ДНР ответил на вопросы журналистов о росте цен в Республике на овощи и мясо курицы.

«Вопрос продовольственной безопасности обсуждается достаточно часто, поэтому в рамках Программы социально-экономического развития на 2022–2024 мы уделяем большое внимание развитию и поддержке агропромышленного сектора для того, чтобы ориентироваться непосредственно на свой внутренний потенциал», – подчеркнул лидер государства.

Денис Пушилин отметил, что рост цен на борщевой набор имеет как объективные, так и субъективные причины.

«Помимо того, что был рост, связанный с не очень хорошим урожаем, в том числе и в регионах Российской Федерации, основную часть все же имеет спекуляционная составляющая. Правительством уже разрабатываются меры по недопущению таких скачков. Это целый комплекс мероприятий», – сказал Глава Республики.

По его словам, на рост цен также повлияла нехватка овощехранилищ, из-за чего не удалось сделать дополнительные запасы. Решению этого вопроса будет уделено внимание в Программе социально-экономического развития.

Также глава государства прокомментировал сложившуюся ситуацию с ростом цен на мясо курицы.

«Здесь уже импортозависимость. Цена на комбикорма выросла, мы на нее никак повлиять не можем. А это более 60 % в цене мяса курицы. Вот и рост. Он неадекватен, так как это социальный вид мяса. С учетом того, что доходы наших граждан ожидают желать лучшего, на мясо курицы нужно контролировать цену. Здесь мы намерены добиться таких условий, при которых наши птицефабрики будут по «удобоваримой» цене реализовывать свою продукцию. А для этого и им нужно создать определенные условия и в какой-то степени даже преференции. Об этом должно позаботиться государство», – отметил Денис Пушилин.

Также Глава ДНР ответил на вопрос о расширении республиканского телерадиовещания.

«Юг Республики всегда страдал от того, что был недостаточно сильный сигнал. То есть они практически не принимали наши телеканалы. Но так уж исторически было устроено, что они сигнал всегда брали из Мариуполя. А тут ситуация поменялась. Им нужен сигнал из Донецка, поэтому Министерство связи установило передающее оборудование, и сейчас такая возможность и в Новоазовском, и в Тельмановском районах уже есть», – рассказал об уже проведенной работе лидер страны.

Также, по его словам, в рамках реализации Программы социально-экономического развития ДНР на 2022–2024 годы запланировано строительство подобного объекта в Горловке, что позволит расширить зону эфирного телерадиовещания.

«На 2022 год мы планируем закрыть еще и горловское направление. Горловке мы тоже готовы поставить передающее оборудование. Поэтому с учетом этих изменений мы захватим очень серьезную часть, которая подконтрольна на данный момент пока Украине», – подчеркнул Глава ДНР.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Положения доктрины «Русский Донбасс» должны быть закреплены в нормативных правовых актах государства.

«Доктрина – это то, что близко всем нашим гражданам, это то, что витало в воздухе, но нужно было положить на бумагу», – подчеркнул лидер страны.

«Появляется сейчас необходимость закрепить в различных нормативных правовых актах те или иные постулаты, которые мы видели в доктрине «Русский Донбасс». Без того, что это появится в наших законодательных актах в том числе, это могло бы остаться просто громкими словами. Но нет», – пояснил Денис Пушилин и перечислил основные положения документа, которые будут закреплены законодательно в обязательном порядке. В частности, это роль русского языка как государствообразующего, приоритетность республиканского права над международным.

Также Денис Пушилин отметил, что основой культуры являются традиционные культурные ценности как русского народа, так и других народов и народностей, проживающих в ДНР. Отдельно Глава ДНР остановился на вопросах семьи и воспитания детей, подчеркнув, что в условиях агрессивной пропаганды Западом антисемейных ценностей необходимо закрепить статус традиционной семьи и приоритет семейного воспитания детей. Он добавил, что необходимо говорить об особой роли Русской православной церкви в становлении духовности и культуры русского народа.

Глава государства также коснулся вопросов защиты исторической правды и недопущения умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

«Всегда душа разрывается, сердце разрывается, когда мы смотрим кадры с украинской территории, когда противоправные действия совершаются в отношении ветеранов. Этого не должно быть никогда», – резюмировал Денис Пушилин.

В ходе интервью прозвучала информация о том, что более 80 % голосовавших на выборах в Государственную Думу Российской Федерации на избирательных участках в Ростовской области жителей ДНР и ЛНР с российским гражданством отдали свои голоса за «Единую Россию».

«Жители Донбасса поддерживают Президента Российской Федерации. Партия, которая ассоциируется с Владимиром Владимировичем Путиным, – это “Единая Россия”», – подчеркнул Денис Пушилин.

По его словам, причина безусловной поддержки этой политической силы кроется в том, что граждане Республик понимают: любые решения, которые принимались по Донбассу, – это решения, прежде всего, «Единой России».

Глава ДНР ответил на вопросы об интеграции Республики в образовательное пространство Российской Федерации. Отвечая на вопрос, существует ли отток кадров из-за получения дипломов российского образца студентами республиканских вузов, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что у молодежи должен быть выбор.

«Это одно из достижений и Министерства образования и науки, и Донецкой Народной Республики в целом. Ни у одной Республики не получалось интегрироваться в образовательную систему так быстро. С учетом того что аттестацию получали и наши вузы, а сейчас уже и техникумы, общеобразовательные учреждения, процесс идет по нарастающей. А это уже и тысячи дипломов российского образца, и самое главное – возможности, которые появляются у наших выпускников. Мы их не ограничиваем, не запираем. У них возможности есть, но они должны руководствоваться, безусловно, и своими интересами, и интересами своего государства, Донецкой Народной Республики», – констатировал лидер страны.

Он отметил, что выпускники Республики выезжают на обучение и в вузы Российской Федерации.

«Мы будем рады, если они будут возвращаться. Нам нужны специалисты. Мы будем рады, если выпускники наших вузов будут устраиваться и получать опыт за пределами Республики и будут возвращаться уже с опытом и квалифицированными», – подчеркнул Денис Пушилин.

По его словам, будет грубейшей ошибкой ограничивать молодых людей в выборе, где учиться и где работать.

«Наша задача сейчас – здесь делать жизнь лучше. Для граждан Донецкой Народной Республики – это дом. Мы будем делать здесь жизнь более привлекательной для наших выпускников», – заявил Денис Пушилин.

Также он прокомментировал вопрос сдачи ЕГЭ в 2022 году, напомнив, что в 2021 году порядка 500 детей изъявили желание попробовать себя в сдаче ЕГЭ и показали достаточно хорошие результаты.

«Уже на следующий год желающих в три раза больше. Думаю, что эта цифра будет расти. Это тоже из серии возможностей. Если ребята до конца еще не определяются, в какой вуз поступать, то, сдавая ЕГЭ, они могут поступать и в российский вуз, и вуз Донецкой Народной Республики. Ребята могут попробовать и испытать себя. Ничего плохого в этом не вижу. В этом плане будем только развиваться», – резюмировал лидер государства.

Денис Пушилин выразил мнение, что дистанционное обучение останется в системе образования в качестве дополнительной формы обучения, но во главе угла должна стоять именно традиционная, очная система обучения.



Глава ДНР подчеркнул, что хоть очное образование и в приоритете, но в первую очередь нужно думать о безопасности и здоровье детей, их родителей и педагогов.

«Я как родитель не являюсь сторонником дистанционного образования, потому что знаю, насколько тяжело детям, преподавателям и родителям. С учетом того что мы уже столкнулись с дистанционным обучением, оно останется и в традиционной системе образования, но уже будет более полезным как дополнительное, как нечто выходящее за рамки основной программы.

Личный контакт, посещение школ, техникумов, институтов – именно очное образование должно стоять во главе угла. Это мое глубокое убеждение.

Тем не менее мы видели обострение эпидобстановки, причем так получилось, что наши дети, помимо того, что они являлись переносчиками, сами начали болеть. То есть, с учетом последнего штамма «дельта» коронавирус помолодел. У нас даже детское ковидное отделение появилось. Это страшно. Мы переживаем за взрослых, безусловно, но когда дети болеют – это вообще чудовищно. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно было думать об их безопасности, их здоровье. Но даже в этом плане первым шагом мы делали не дистанционное образование, а каникулы. Чтобы учителя могли программы подстроить и прочее», – констатировал Денис Пушилин.

Глава государства также отметил, что преподаватели и Министерство образования и науки в целом были готовы к введению дистанционного обучения и уже шагнули значительно вперед.

«Еще далеко от идеала, от того, чтобы было все отточено в плане дистанционного обучения. Но, тем не менее, наши преподаватели, благодаря тому, что Русский центр продолжает свою работу, имеют возможность повысить квалификацию, научиться, в том числе и в рамках дистанционного обучения, у своих коллег из разных регионов Российской Федерации, почерпнуть что-то для себя», – сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что дистанционное обучение введено до 29 ноября, и, по его словам, если ситуация с коронавирусом будет развиваться ровно, как в последние дни, то на основании рекомендаций Минздрава и решений Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в конце месяца можно ожидать перехода к очной форме обучения.

Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции, количестве госпитальных баз для больных COVID-19, подвиге врачей Донбасса и жизни в условиях пандемии.

Лидер государства отметил, что началась стабилизация эпидемиологической обстановки.

«У нас сейчас, если брать в цифрах, около 4 000 коек в ковидных базах, из них 1 741 – с кислородной поддержкой. Только на этой неделе появились первые койки с незанятым кислородным местом. Их совсем немного, но они уже появились. Совсем недавно мы видели катастрофическую ситуацию, когда их просто не хватало.

То, что нам удалось сделать, – увеличить в два раза количество мест за счет концентраторов, которых в Республике уже более тысячи. Сложность заключалась в том, что и деньги уже были выделены, а дефицит – их нет на рынке! Поэтому любую возможность использовали. Сейчас находимся в той точке, когда мы говорим, что стабилизация возможна», – отметил Денис Пушилин.

Он добавил, что Министерством здравоохранения проведена большая работа, и поблагодарил врачей за то, что они делали и делают все возможное с учетом ограниченных ресурсов.

На вопрос, не опасался ли Денис Пушилин посещать «красную зону» в Центральной городской клинической больнице № 1 города Донецка, глава государства подчеркнул, что чувствовал себя в безопасности, потому что точно следовал рекомендациям медиков.

«Я придерживаюсь рекомендаций врачей. Я привился в тот день, как только появилась вакцина «Спутник V». У меня было серьезное количество антител. Прошло полгода, и я прошел ревакцинацию. Поэтому я чувствую себя в этом плане в безопасности.

Я следовал рекомендациям врачей и в самой ковидной зоне. И рисковал точно не больше, чем они. А они рискуют своим здоровьем, своей жизнью каждый день», – отметил Глава ДНР.

Денис Пушилин сообщил, что в рамках Программы восстановления и развития на 2022–2024 годы запланирован ремонт порядка 137 объектов сферы здравоохранения, а сфере охраны здоровья в Республике уделяется особое внимание.

«Я бы начал с 2020 года. В течение года было выделено 600 миллионов рублей. Это и оборудование, это и ремонты. Проведя анализ, мы поняли, что этого недостаточно, и уже в текущем году был выделен миллиард рублей. Те же самые ремонты, оборудование, аппараты МРТ, в том числе, появились и рентген-аппараты. Это я говорю только о дорогостоящем оборудовании.

Что касается 2022-2024 годов, то запланирован ремонт порядка 137 объектов сферы здравоохранения. Поэтому работы предстоит немало: это и проектно-сметная документация, и обеспечение стационарными кислородными точками. Здесь тоже работа колоссальная», – сказал Денис Пушилин.