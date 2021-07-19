Депутаты обсудили предложения на проект закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

В понедельник, 19 июля, состоялись общественные слушания на тему «Обсуждение замечаний и предложений, поступивших на проект закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета Марина Жейнова, представители Общественной палаты, Молодёжного парламента, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Профессионального союза работников, предпринимателей торговли и общественного питания ДНР, представители первичной профсоюзной организации «Союз ювелиров».

В комментарии пресс-службе Народного Совета Марина Жейнова рассказала об итогах слушаний.

«Общественные слушания были посвящены обсуждению проекта закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», разработка которого обусловлена итогами рассмотрения обращения Профсоюза работников, предпринимателей торговли и общественного питания Донецкой Народной Республики.

Основой для разработки законопроекта послужил Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», нормы которого адаптированы под действующее законодательство. Так, например, в связи с отсутствием на территории Донецкой Народной Республики аналога Федеральной пробирной палаты, законопроектом предлагается возложить осуществление функций данного органа на Государственное казённое предприятие пробирного контроля.

Отдельно хотелось бы отметить, что в настоящее время в работе Комитета находится также проект закона «О внесении изменения в статью 165 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», касающийся особенностей налогообложения деятельности в сфере производства и (или) торговли ювелирными изделиями (за исключением бижутерии). Данный законопроект внесён в Народный Совет Донецкой Народной Республики на рассмотрение Правительством Донецкой Народной Республики.

Считаю, что вышеуказанные законопроекты целесообразно рассматривать комплексно и совместно, поскольку они связаны единым предметом правового регулирования.

Также хотелось бы отметить, что представители Общественной палаты, Министерства доходов и сборов и Министерства финансов поддержали концепцию законопроекта, а также озвучили замечания и предложения по существу обсуждаемого вопроса.

Представители первичной профсоюзной организации «Союз ювелиров» озвучили ряд замечаний, в частности по поводу того, что законопроект требует закрепления правового регулирования отношений, связанных с реализацией изделий, а также указали на необходимость пересмотра штрафных санкций, которые не являются предметом регулирования данного проекта законодательного акта.

После получения от первичной профсоюзной организации «Союз ювелиров» замечаний и предложений на законопроект, они будут рассмотрены на дальнейших заседаниях Комитета по бюджету, финансам и экономической политике», – рассказала Марина Жейнова.