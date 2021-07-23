В Комитете по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили предложения по внесению изменений в Закон «Об оценочной деятельности»

В четверг, 22 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению предложений по внесению изменений в Закон «Об оценочной деятельности».

В мероприятии также приняли участие представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства доходов и сборов, Фонда государственного имущества и Государственного комитета по земельным ресурсам ДНР.

Итоги обсуждения в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Андрей Баевский.

«На сегодняшнем заседании члены Комитета совместно с представителями заинтересованных органов рассмотрели предложения Фонда государственного имущества ДНР о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оценочной деятельности», которые направлены на систематизацию и структурирование законодательства Республики в сфере оценочной деятельности. В частности, предложено привести положения Закона «Об оценочной деятельности» в соответствие с нормами Гражданского кодекса ДНР.

Кроме того, учитывая курс Донецкой Народной Республики на гармонизацию собственного законодательства с нормативными правовыми актами Российской Федерации, отдельные положения Закона «Об оценочной деятельности» предлагается гармонизировать с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», − сообщил парламентарий.

Андрей Баевский добавил, что разработка проекта закона будет продолжена на следующих заседаниях Комитета при участии представителей заинтересованных органов.