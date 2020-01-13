В Комитете по конституционному законодательству и государственному строительству завершили работу над рядом законопроектов

В пятницу, 10 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвящённое вопросам правового регулирования государственной гражданской службы и судебной системы в Донецкой Народной Республике.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Максим Кныш.

«На заседании Комитета были утверждены итоговые редакции законопроектов «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики» и «О Судебном департаменте при Верховном Суде Донецкой Народной Республики», концепции которых направлены на совершенствование судебной системы нашего государства.

Кроме того, завершена работа над проектом закона «О государственной гражданской службе», основными целями которого являются обеспечение реализации гражданами Донецкой Народной Республики права равного доступа к государственной гражданской службе и установление правовых, организационных и экономических основ государственной гражданской службы как профессиональной деятельности. Законопроект рекомендован к принятию Народным Советом» – сообщил парламентарий.

Максим Кныш добавил, что на заседании также было рассмотрено обращение гражданина, направленное на урегулирование некоторых вопросов в сфере сельского хозяйства Республики.