В Комитете по промышленности и торговле обсудили особенности вступления в силу новой редакции закона о лицензировании отдельных видов деятельности

Во вторник, 10 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, посвящённое обсуждению проекта закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представитель Правительства ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Сергей Чучин.

«Изменения в лицензионно-разрешительной системе, которые повлечёт за собой новый закон, не должны ухудшить или осложнить для субъектов хозяйствования любую из процедур, им предусмотренным. В частности, это касается обязанности получить лицензию, если возник новый вид лицензируемой деятельности.

Необходимо, чтобы органы лицензирования, разрабатывающие положения о лицензировании, и Правительство, их утверждающее, смогли подготовить весь этот объём нормативно-правовой базы до момента вступления в силу закона. Поэтому Комитет предложил продлить срок, по истечении которого закон вступит в силу, с шести месяцев до девяти. Это позволит избежать ситуации, когда лицензиату придётся получать лицензию по новому виду деятельности, лицензионные условия по которой ещё не будут подготовлены.

Оптимальным выходом из этой ситуации и будет норма закона, согласно которой срок вступления в силу продлён до девяти месяцев, в течение которых и будет подготовлен весь необходимый массив нормативной правовой документации», − сообщил парламентарий.