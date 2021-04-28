В Комитете по промышленности и торговле обсудили планы реализации нормотворческой деятельности

Во вторник, 27 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле с участием представителей Министерства угля и энергетики, Республиканской службы по тарифам, Государственного унитарного предприятия «Энергия Донбасса», Государственного Комитета горного и технического надзора, Министерства информации, Министерства здравоохранения.

На совместном заседании обсуждались планы разработки и реализации проектов законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об электроэнергетике», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения», «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

В частности, парламентарии и приглашённые участники заседания пришли к совместному выводу о необходимости совершенствования законодательства в сфере электроэнергетики. Действующий Закон Донецкой Народной Республики «Об электроэнергетике» был разработан в 2015 году и в связи с динамичными преобразованиями в отрасли постепенно теряет свою актуальность в современных реалиях. Учитывая государственный курс на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации, было принято решение о совместной работе над будущим проектом закона «Об электроэнергетике» с учётом законодательного опыта Российской Федерации.

Также на заседании Государственный Комитет горного и технического надзора обозначил необходимость установления требований в сфере промышленной безопасности к гидротехническим сооружениям, Министерство здравоохранения выдвинуло предложение о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения», касающихся особенностей осуществления профессиональной гигиенической подготовки и медицинских осмотров работников сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, выступили с речью представители иных министерств и комитетов. Кроме того, обсуждался вопрос реализации проекта закона «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

По итогам совместно проведённого заседания председатель Комитета по промышленности и торговле Сергей Чучин отметил:

«В рамках взаимодействия Народного Совета с органами исполнительной власти удалось найти точки соприкосновения по многим ключевым вопросам нормотворческой деятельности, были выслушаны предложения участвующих представителей, обозначены формы дальнейшего взаимодействия. Информация по актуальным вопросам принята в работу Комитета. Деятельность в данной сфере будет продолжена в сформированном формате».