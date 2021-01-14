В Комитете по промышленности и торговле обсудили вопросы лицензирования в сфере внешней торговли

В четверг, 14 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, посвящённое обсуждению проекта закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представитель Правительства ДНР.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Сергей Чучин.

«Предметом обсуждения стала норма о лицензировании в сфере внешней торговли товарами, предусмотренная проектом закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Посредством лицензирования государство регулирует деятельность хозяйствующих субъектов как на внутреннем рынке, так и в сфере внешней торговли. В последнем случае лицензирование выступает мерой нетарифного регулирования, устанавливаемого для ограничения экспорта и (или) импорта отдельных категорий товаров как в интересах общества и государства, так и для обеспечения баланса товарооборота для защиты отечественного производителя.

Ввиду особенности внешнеторгового лицензирования, использующего запреты и ограничения экономического характера, а также того обстоятельства, что применяется оно как средство государственного регулирования, только в отношении отдельных категорий товаров, а не видов деятельности, возникает необходимость в корректировке норм законопроекта «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» с нормами Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», куда Комитет планирует внести изменения», – сообщил парламентарий.