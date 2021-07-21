В Комитете по сельскому хозяйству и земельным ресурсам продолжили обсуждение проекта «Кодекс ДНР об административных правонарушениях»

В среду, 21 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели нормы проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых на заседании вопросах.

«Мы как комитет-соисполнитель совместно с профильным министерством продолжили работу над положениями проекта «Кодекс ДНР об административных правонарушениях», относящимися к ведению Комитета.

В частности, были рассмотрены вопросы государственного земельного надзора: привлечение к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка, использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собственность, порчу земель, невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

Также нами проанализированы вопросы фитосанитарного контроля и надзора в части нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, нарушения правил производства, заготовки, перевозки, хранения, использования и переработки такой продукции.

Отдельно мы остановились на вопросах ветеринарного контроля и надзора», – сообщил парламентарий.

Валерий Скороходов также добавил, что по итогам заседания принято решение продолжить работу над проектом закона совместно с профильным министерством.