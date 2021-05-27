В Комитете по уголовному и административному законодательству обсудили план законотворческой деятельности на период осенней сессии 2021 года

Сегодня, 27 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению предложений заинтересованных органов относительно перечня законопроектов, подлежащих включению в план законотворческой деятельности Комитета на период осенней сессии 2021 года.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства доходов и сборов, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства государственной безопасности ДНР.

О вопросах, поднятых на заседании, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«Сегодня Комитет рассмотрел концептуальные предложения заинтересованных органов по внесению изменений в действующее законодательство Республики, подготовка проектов по которым относится к компетенции Комитета.

В частности, Министерством внутренних дел были озвучены предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс ДНР в части гармонизации национального законодательства с законодательством Российской Федерации.

При этом Генеральная прокуратура акцентировала внимание на необходимости скорейшего принятия Кодекса об административных правонарушениях. Данные предложения поддержал Представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Все озвученные на заседании предложения будут включены в план законотворческой деятельности Комитета на период осенней сессии 2021 года», − отметила парламентарий.

Также Елена Шишкина сообщила, что по итогам второй части заседания Комитет принял решение зарегистрировать проект Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.

«Так как в правовом поле Республики давно назрела необходимость в принятии Кодекса об административных правонарушениях, сегодня было решено зарегистрировать данный проект, разработка которого является приоритетным направлением в работе Комитета», − резюмировала Елена Шишкина.