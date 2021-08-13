В Макеевке состоялась конференция «Россия – Донбасс: единство приоритетов» (видео)

В пятницу, 13 августа, при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Общественной организации «Русский Центр» в Макеевке состоялась конференция «Россия – Донбасс: единство приоритетов».

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов, представители Общественной организации «Русский центр» и Общественной палаты ДНР, работники образования, культуры, спорта и других сфер.

В своём приветственном слове Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что поддержка Российской Федерации крайне важна для нас.

«Донецкая Народная Республика с каждым днём укрепляет интеграционные процессы с Российской Федерацией. И это – не просто слова, это – действия, которые помогают нашему главному богатству – нашим людям – не только ощущать себя частью великой страны, а фактически реализовывать все права гражданина Российской Федерации. Безусловно, участие в избирательном процессе является одним из них», – сказал он.

Владимир Бидёвка напомнил о событиях, происходящих в Донбассе с началом украинской агрессии, и поддержке России, оказанной жителям республик.

«Сегодня в Донецкой Народной Республике почти триста тысяч человек получили гражданство Российской Федерации – не просто паспорта, а государственную поддержку, защиту, возможность реализовать свои права, в том числе и избирательное право. Вдумайтесь, за то, что мы русские по духу, по вере, по крови, Украина лишила нас абсолютно всех прав. И, хочу отметить, лишила прав не только тех, кто живёт в ДНР и ЛНР, но и жителей Донбасса на территории, временно подконтрольной Украине. Вспомните последние украинские выборы: под предлогом боевых действий, которые Украина сама и проводит, людям не дали проголосовать. Им просто закрыли рты. Потому что украинская власть боится голоса народа.

Нам, жителям Донбасса, Россия наше право голоса восстанавливает. И мы точно знаем, что будем услышаны. Есть ли у кого-то сомнения относительно нашего дальнейшего курса? Думаю, что нет. Интеграция – широкая и всеобъемлющая – вот, что у нас впереди», – подчеркнул спикер Народного Совета.

Владимир Бидёвка также рассказал, что каждый гражданин Российской Федерации, проживающий в Республике, имеет возможность получить СНИЛС, зарегистрироваться на портале «Госуслуги», оформить полис обязательного медицинского страхования и, конечно, принять участие в предстоящих выборах.

«Голосование – это возможность не только принять участие в выборе судьбы нашей Родины, но и сделать личный вклад в процесс политической интеграции Донбасса с Россией.

Те новые возможности, которые открылись для граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, появились благодаря всесторонней поддержке со стороны российских коллег. Не секрет, что локомотивом этих процессов выступила Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Абсолютно уверен, что это только начало. Те возможности и тот авторитет, которыми обладает партия, позволяют утверждать: за словами действительно последуют конкретные действия, что, в свою очередь, будет иметь видимый результат.

В конце девяностых – начале двухтысячных, когда Российская Федерация находилась в состоянии кризиса, «Единая Россия» сыграла ключевую роль в его преодолении, восстановлении экономики, стабилизации государства. Страна не просто оправилась от шока девяностых годов, а встала на путь стремительного развития, став безусловным мировым лидером. Полагаю, что нам есть чему поучиться у «Единой России», – сказал Владимир Бидёвка.

В завершение своего выступления спикер парламента подчеркнул, что у Донбасса и России единые приоритеты – стремление к миру и благополучию людей.

В ходе мероприятия участники конференции выступили перед присутствующими с докладами о роли партии «Единая Россия» в интеграционных процессах Донбасса с Российской Федерацией в сферах образования, культуры, спорта, молодёжной политики и медицины. Выступающие также отметили значимость деятельности «Единой России» в процессе развития государственной системы не только Российской Федерации, но и республик Донбасса.

Докладчиков поддержали присутствующие на конференции жители Макеевки, некоторые из них изъявили желание присоединиться к сторонникам партии.

В ближайшее время подобные конференции пройдут еще в 10 городах Донецкой Народной Республики.