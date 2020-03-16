В Народном Совете идёт обсуждение итоговой редакции проекта Трудового кодекса

В пятницу, 13 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили с профильными министерствами и ведомствами итоговую редакцию проекта Трудового кодекса.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства угля и энергетики, Министерство труда и социальной политики, Министерства промышленности и торговли.

По словам председателя Комитета Юлии Крюковой на заседании обсудили первые три раздела Кодекса из 14.

«Проект Трудового кодекса состоит из 14 разделов, которые включают 68 глав и 475 статей. Сегодня мы проработали итоговую редакцию первых трёх разделов законопроекта – общие положения, социальное партнёрство в сфере труда и трудовой договор.

Проект кодекса в целом сохраняет основные права и гарантии работников, уделяет большое внимание договорному регулированию трудовых отношений. Проект Трудового кодекса регулирует труд всех работников, в том числе совместителей, наёмников, домашних работников и других. Он распространяется на все организации, независимо от формы собственности и организационно-правовых форм.

Работник – более слабая сторона в трудовых отношениях, зависящая от работодателя и имеющая меньше возможностей для реализации своих интересов, прав и свобод. Поэтому мы сконцентрировались на том, чтобы с помощью законодательства найти оптимальный вариант регулирования трудовых отношений», – отметила парламентарий.

Юлия Крюкова подробно рассказала о рассмотренных на заседании нормах.

«В первом разделе проекта Трудового кодекса изложены цели и задачи трудового законодательства, основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, устанавливается запрет на дискриминацию в сфере труда и принудительный труд. Кроме того, мы рассмотрели все особенности трудовых отношений, в частности стороны трудовых отношений и основания возникновения трудовых отношений.

При обсуждении второго раздела участники заседания остановились на вопросах, связанных с социальным партнёрством в сфере труда, определили органы социального партнёрства и их роль в формировании и реализации государственной политики в сфере труда, а также рассмотрели нормы, регулирующие коллективные переговоры и другие.

Следует отметить, что особенности применения норм раздела Трудового кодекса, посвящённого социальному партнёрству в сфере труда, к государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам военных и военизированных органов и организаций, органов внутренних дел, органов и подразделений республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, учреждений и органов безопасности, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и дипломатических представительств Республики устанавливаются соответствующими специальными законами.

Третий раздел посвящён особенностям регулирования отношений, возникающих при заключении трудового договора», – сообщила депутат.