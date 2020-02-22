В Народном Совете начали работу над законопроектом о семеноводстве

В пятницу, 21 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии совместно с представителями Министерства агропромышленной политики и продовольствия обсудили концепцию законопроекта, регулирующего правоотношения в сфере семеноводства.

В начале заседания Валерий Скороходов сообщил, что в рамках межпарламентского сотрудничества Комитет изучил законодательную базу Луганской Народной Республики в сфере семеноводства. Для обсуждения данного вопроса на заседание были приглашены специалисты Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

«Закон о семеноводстве необходим для того чтобы установить правовую основу для осуществления деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных растений, а также организации и проведения сортового и семенного контроля. Концепцию проекта закона мы бы хотели обсудить с Министерством агропромышленной политики и продовольствия», – сказал парламентарий.

В свою очередь, начальник отдела семеноводства Государственной инспекции Зинаида Батицкая отметила, что сертификации семян, выращенных на продажу, позволит сохранить высокий уровень их качества и защитить интересы сельхозпроизводителей .

«Сертификация семян необходима. Это позволит удержать высокий уровень их качества, что, безусловно, направлено на защиту интересов аграриев.

На сегодняшний день сельскохозяйственные предприятия, которым предоставлено право на производство и реализацию семян и посадочного материала и которые занесены в Государственный реестр производителей семян на территории Республики, имеют ряд преимуществ перед другими сельхозпредприятиями. Данная практика должна быть сохранена и в дальнейшем.

В этих хозяйствах разработана структура посевных площадей, что даёт возможность размещать семенные посевы по лучшим предшественникам с соблюдением норм пространственной изоляции, также действует научно обоснованная система севооборотов. Благодаря этому обеспечивается высокая сортовая чистота при семеноводстве.

Эти предприятия обеспечены современной уборочной, семяочистительной техникой, складскими помещениями, сушильным оборудованием, что позволяет выполнить условия тщательной очистки и сортировки семян, а также получать физиологически полноценные семена с высокими посевными качествами.

Кроме того, данные производители обеспечивают весь комплекс защиты растений от болезней, вредителей и сорных растений, применяя минеральные удобрения в оптимальные сроки. Они ежегодно осуществляют сортозамену и сортообновление озимых и яровых сельскохозяйственных культур и используют передовые технологии агротехники на всех этапах выращивания и производства высококачественных семян. Также республиканские предприятия полностью укомплектованы квалификационными кадрами по семеноводству, у них большой опыт работы», – подчеркнула она.

Со своей стороны Валерий Скороходов отметил, что вопрос сертификации требует дальнейшего обсуждения.

«Данное требование значительно сужает круг производителей семян по сравнению с предложением Комитета, озвученным в концепте законопроекта о семеноводстве. Это идёт вразрез с политикой поддержки отечественных товаропроизводителей. Также стоит учесть, что практика ЛНР в вопросе сертификации отлична от предложенной профильным министерством. Поэтому вопрос сертификации семян требует особого внимания и дополнительной проработки», – резюмировал депутат.

По итогам дискуссии Комитет принял решение о разработке концепцию нового законопроекта, направленного на упрощение порядка семеноводства для аграриев Республики.