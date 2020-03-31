В Народном Совете начались парламентские слушания, посвящённые вопросам инвестиционной деятельности

Сегодня, 31 марта, открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики, в рамках которого состоятся парламентские слушания на тему «О концепции проекта закона “Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике”». К работе в сессионном зале приступили 86 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В мероприятии примут участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Центрального республиканского банка и общества с ограниченной ответственностью «Рост».

На данный момент в Народном Совете зарегистрированы следующие законопроекты, посвящённые вопросам регулирования инвестиционной деятельности в Республике:

«Об инвестиционной деятельности», разработанный депутатом Народного Совета Ириной Диановой совместно с Правительством;

«Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике», разработанный Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике;

«Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике», разработанный депутатами Народного Совета Мариной Жейновой и Владимиром Пакреевым.

По результатам обсуждения парламентарии примут рекомендации относительно итоговой концепции проекта закона «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике», который будет разработан на базе вышеупомянутых законопроектов.

В числе приглашённых лиц на парламентских слушаниях присутствуют министр экономического развития Алексей Половян, заместитель министра доходов и сборов Максим Савенко, и. о. заместителя министра промышленности и торговли Сергей Ильин, представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, начальник отдела пресс-службы Аппарата Правительства Михаил Меркулов, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Михаил Попов, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый, главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Евгения Мокрая.