В Народном Совете обсудили изменения, предлагаемые к внесению в законодательство об образовании и закон о физической культуре и спорте

Сегодня, 26 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению вопросов совершенствования законодательства в сферах образования, а также физической культуры и спорта.

О вопросах, вынесенных на повестку дня заседания, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Сегодня мы продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в статьи 5 и 80 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», разработанным в целях совершенствования законодательства в части получения второго или последующего высшего образования в сфере искусств.

Так, предлагается законодательно закрепить право лиц, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР по образовательным программам в сфере искусств.

Комитетом проработаны замечания и предложения заинтересованных органов к законопроекту и утверждена его итоговая редакция», – сообщила депутат.

Парламентарий отметила, что на заседании также обсуждались положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

«Как комитет-соисполнитель мы рассмотрели предлагаемые поправки, которые предусматривают приведение отдельных правовых конструкций Закона «О физической культуре и спорте» в соответствие с нормами Закона «Об образовании» в части определения уровней образования и типов образовательных организаций.

Принятие законопроекта будет способствовать устранению юридических коллизий и позволит привести к единообразию нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики, работа над ним продолжается», – резюмировала Наталья Волкова.