В Народном Совете обсудили изменения, предлагаемые ко внесению в Гражданский кодекс и Кодекс административного судопроизводства ДНР

В четверг, 27 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое вопросам совершенствования ряда действующих нормативных правовых актов ДНР.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Центрального Республиканского Банка ДНР.

Председатель Комитета Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о вопросах повестки дня и итогах заседания.

«Мы продолжили рассмотрение предложений Министерства юстиции о внесении пакета изменений в Гражданский кодекс ДНР, касающихся значительной части существующих в Республике имущественных отношений. К примеру, предлагается внести поправки в раздел ГК ДНР о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и положения, которыми регламентированы вопросы сбора и распределения авторских вознаграждений. Кроме того, вводятся принципиально новые для нас правовые институты (наследственные фонды, признание гражданина банкротом и другие).

На заседании проработан очередной блок изменений, по итогам обсуждения принято решение о разработке соответствующего законопроекта», – отметил депутат.

Комитет совместно с представителями заинтересованных органов также продолжил рассмотрение замечаний и предложений по доработке проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей». Принятие предусмотренных им поправок позволит исключать из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность, по решению регистрирующего органа.

Кроме того, на заседании обсуждались положения законопроекта «О внесении изменения в статью 399 Кодекса административного судопроизводства Донецкой Народной Республики».

«В настоящее время в ДНР отсутствует процессуальный закон, который бы регулировал порядок рассмотрения судами жалоб граждан и протестов прокурора на постановления государственных органов или их должностных лиц о наложении административных взысканий.

В соответствии с предлагаемыми ко внесению изменениями временно, до вступления в силу Кодекса ДНР об административных правонарушениях станет возможным обжалование постановлений административных комиссий и органов о наложении административных взысканий в судах общей юрисдикции Донецкой Народной Республики», – сообщил Андрей Баевский.