В Народном Совете обсудили изменения в налоговое и таможенное законодательство

В четверг, 12 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению заключений профильных министерств и ведомств на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Центрального республиканского банка, Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, а также субъектов хозяйствования.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели заключения, поступившие от заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Так, в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики, субъектами хозяйствования подаётся ежемесячная отчётность по налогу на прибыль, за исключением предприятий жилищно-коммунальной сферы и плательщиков сельскохозяйственного налога, которые декларируют показатели по результатам календарного квартала. Плательщики особого режима налогообложения налогом на прибыль и налогом с оборота, а именно сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность в сфере растениеводства, подают отчётность по результатам календарного года.

Учитывая изложенное, проектом закона предлагается установить квартальную отчётность для всех плательщиков налога на прибыль, за исключением плательщиков особого режима налогообложения налогом на прибыль и налогом с оборота, с уплатой ежемесячных авансовых платежей, что поспособствует оптимизации финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.

Кроме того, в целях гармонизации с налоговым законодательством Российской Федерации проектом закона закрепляются граничные сроки уплаты налогов, сборов и обязательных платежей не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчётным периодом», − сообщила парламентарий.

Марина Жейнова отметила, что Комитетом принято решение продолжить рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» с участием заинтересованных органов.

«Следующим вопросом повестки дня заседания было рассмотрение предложений и замечаний к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”». По итогам обсуждений Комитетом принято решение доработать законопроект с учётом поступивших замечаний», – подытожила председатель Комитета.