В Народном Совете обсудили изменения в закон о государственной гражданской службе

Во вторник, 22 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Наталья Волкова отметила, что законопроект разработан в рамках реализации Концепции внешней политики Республики, предусматривающей гармонизацию отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации.

«Как комитет-соисполнитель сегодня мы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

Учитывая интеграцию Донецкой Народной Республики в образовательное пространство Российской Федерации, проектом закона исключается возможность подготовки государственных гражданских служащих путём заключения договора о целевом приеме на обучение.

Также определён порядок реализации контрольных цифр приема на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих. При этом предлагается установить временный порядок регулирования реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих посредством государственного заказа и в рамках государственного задания», − сообщила парламентарий.

Председатель Комитета добавила, что работа над проектом закона будет продолжена при участии представителей заинтересованных органов.