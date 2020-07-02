В Народном Совете обсудили изменения в законодательное регулирование духовного образования

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Сегодня, 1 июля, состоялось совместное заседание Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и Комитета по образованию, науке и культуре, посвящённое законопроекту «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики О свободе вероисповедания и религиозных объединениях” и статью 84 Закона Донецкой Народной Республики Об образовании”».

Председатель профильного комитета Максим Паршин рассказал о темах, поднятых на заседании.

«Ранее мы обсудили концепцию проекта закона, вносящего изменения в законодательное регулирование духовного образования. В частности, речь шла о расширении перечня образовательных программ, по которым могут обучать в духовных образовательных организациях.

Сегодня мы рассмотрели заключения министерств и ведомств на данный законопроект. А также обсудили их с комитетом-соисполнителем. По итогам заседания было принято решение продолжить работу над предложенными нами изменениями, учтя поступившие замечания к нему», – сообщил парламентарий.

Максим Паршин пояснил нормы действующего законодательства, ставшие основой для внесение изменений в законы об образовании и о свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

«Согласно действующему законодательству, право создавать духовные образовательные организации для подготовки служителей есть только у централизованных религиозных организациях. На сегодняшний день на территории ДНР таковыми организациями выступают Донецкая и Горловская епархии Украинской православной церкви.

Напомню, что в соответствии с Законом ДНР «Об образовании» в государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность религиозных организаций и объединений не допускаются. А образовательные организации религиозных организаций отнесены к частным образовательным организациям.

Профессиональное образование, в том числе и религиозное, любого уровня должно обеспечивать получение обучающимся профессии и соответствующей квалификации, а содержание образования должно способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений», – отметил председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Со своей стороны председатель комитета-соисполнителя Наталья Волкова отметила, что в целом поддерживает законотворческую инициативу коллег.

«Комитетом по образованию, науке и культуре принято решение рекомендовать данный законопроект к рассмотрению и принятию Народным Советом в первом чтении за основу с учетом его доработки ко второму чтению. Однако, следует отметить, что, учитывая отсутствие на территории Донецкой Народной Республики духовных образовательных организаций, Комитет рекомендует предусмотреть отлагательные нормы для предложенных профильным комитетом изменений в регулирование деятельности духовных образовательных организаций», – отметила парламентарий.

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