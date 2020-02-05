В Народном Совете обсудили комплекс мер по поддержке республиканских производителей свинины

Во вторник, 4 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили ряд вопросов, затрагивающих деятельность сельскохозяйственных производителей – свиноводческих предприятий.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал в комментарии пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Члены Комитета рассмотрели отдельные меры государственной поддержки сельскохозяйственных производителей Республики. В частности, ограничение импорта свинины, благодаря квотированию с учётом производимой предприятиями ДНР свинины и ввод временных заградительных ввозных пошлин для выравнивания цены на рынке Республики. Также рассматривался комплекс мер по поддержке республиканских производителей свинины: введение налоговых льгот, установление льготных тарифов на потребляемые сельскохозяйственными производителями коммунальные услуги, государственных дотаций за реализованный свиноводческими предприятиями 1 килограмм свинины живым весом и возможности кредитования предприятий – сельскохозяйственных производителей ДНР по льготной процентной ставке», – сообщил депутат.

Парламентарий подвёл итоги заседания, отметив важность сотрудничества по вышеперечисленным вопросам с профильным министерством.

«Совершенствование системы государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства сейчас приходится осуществлять в новых для нас условиях. Важно не только закрепить норму права, но и разработать действенный механизм её практической реализации. В данном вопросе работа Комитета тесно связана с работой Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Надеюсь, что мы, по сложившейся традиции, продолжим совместную работу с общественным советом Минагропром. Комитет будет ходатайствовать о включении в повестку дня заседания общественного совета рассмотрение вопросов, непосредственно затрагивающих сельскохозяйственных производителей в целом и свиноводческих предприятий в частности», – резюмировал Валерий Скороходов.