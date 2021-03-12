В Народном Совете обсудили концепцию проекта закона «О науке и государственной научно-технической политике»

Сегодня, 12 марта, на базе Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре состоялось расширенное заседание, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «О науке и государственной научно-технической политике». В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки, Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки, а также Государственного комитета по науке и технологиям.

Итоги обсуждения в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Наталья Волкова.

«Принятие Закона ДНР «О науке и государственной научно-технической политике» позволит урегулировать отношения между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами государственной власти, а также потребителями научной и научно-технической продукции, в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности.

Сегодня члены рабочей группы представили концепцию проекта закона ДНР «О науке и государственной научно-технической политике», а также рассмотрели замечания и поправки к нему от заинтересованных органов. По итогу обсуждения принято решение продолжить работу над совершенствованием правовых норм, регулирующих отношения в данной сфере», – заключила депутат.

Парламентарий добавила, что при разработке данного проекта закона был учтён законотворческий опыт Российской Федерации. В дальнейшем Комитет совместно с Министерством образования и науки, Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки, а также Государственным комитетом по науке и технологиям планирует продолжить работу, направленную на консолидацию законодательства ДНР в сфере образования и науки с российским законодательством.