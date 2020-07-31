В Народном Совете обсудили концепцию законопроекта о патриотическом воспитании

Сегодня, 31 июля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму и Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению законодательного регулирования патриотического воспитания.

В мероприятии приняли участие представители Молодёжного парламента и Общественной палаты.

Заместитель председателя Комитета по образованию, науке и культуре Ирина Костенко остановилась на замечаниях к ранее зарегестрированному законопроекту «О патриотическом воспитании».

«Наш комитет проанализировал проект закона о патриотическом воспитании. Отмечу, что концепция законопроекта требует пересмотра с учётом законодательного опыта Российской Федерации. Также стоит обратить внимание на необходимость согласовать ряд норм с уже принятыми законами. Например, с Законом ДНР «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Кроме того, нужно доработать понятийный аппарат законопроекта.

Добавлю, что согласно аналогичному закону Ростовской области, система патриотического воспитания граждан предполагает совокупность образовательной и массово-просветительской деятельности. И именно такой концептуальный подход мы предлагаем использовать при разработке законодательства о патриотическом воспитании в Республике», – сказала депутат.

Председатель Комитета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Владимир Чекун подвёл итоги дискуссии.

«Мы работали над данным законопроектом совместно с молодыми парламентариями. Работа была начата достаточно давно, за это время принят ряд законов, с которыми следует согласовать этот законопроект. Кроме того, Правительством была утверждена Республиканская программа патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020–2022 годы. Всё это требует концептуального пересмотра подхода к законодательному регулированию патриотического воспитания.

Предлагаю отозвать ранее зарегистрированный в Народном Совете законопроект и начать работу над новым с учётом тех замечаний, которые мы услышали сегодня от комитета-соисполнителя, а также приняв во внимание опыт российского законодательства в данной сфере, в частности взяв за основу концепцию Закона Ростовской области «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области».

К разработке нового законопроекта следует привлечь Комитет Народного Совета по безопасности и обороне для согласования ряда определений с разрабатываемым законопроектом о ветеранах, а также Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре, представителей Общественной палаты, Молодёжного парламента и Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР», – резюмировал парламентарий.