В Народном Совете обсудили концепцию законопроекта о продовольственной безопасности ДНР

Во вторник, 17 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, посвящённое обсуждению проекта закона «О продовольственной безопасности».

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Министерства экономического развития и Министерства труда и социальной политики ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Сергей Чучин.

«Сегодня мы совместно с представителями профильных министерств обсудили концептуальные моменты проекта закона «О продовольственной безопасности».

Помимо продовольственной безопасности, законопроект также определяет такие понятия, как физическая и экономическая доступность для каждого гражданина пищевых продуктов в объёмах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции и продовольственная независимость, которая предполагает самообеспечение страны основными видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Этот закон может стать основой для разработки нормативных правовых актов в области обеспечения продовольственной безопасности, развития сельского и рыбного хозяйства, инфраструктуры внутреннего рынка, развития племенного животноводства, селекции растений, восстановления и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

В то же время, учитывая риски и угрозы – экономические, технологические, климатические и агроэкологические, которые могут существенно снизить продовольственную безопасность, внутренние и внешние угрозы закономерно должны устраняться с помощью механизмов государственного, административного регулирования на уровне подзаконных нормативных правовых актов», – сообщил парламентарий.

Сергей Чучин добавил, что по итогам обсуждений принято решение продолжить работу над законопроектом.