В Народном Совете обсудили концепцию законопроекта о железнодорожном транспорте в новой редакции

В среду, 18 декабря, состоялось очередное заседание рабочей группы в рамках Комитета Народного Совета по транспорту и связи для обсуждения предложений по разработке проекта закона о железнодорожном транспорте в новой редакции, в основе концепции которого предусматриваются нормы аналогичного Федерального закона Российской Федерации.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко подвёл промежуточные итоги заседания рабочей группы.

«Сегодня мы заслушали конструктивные предложения от коллег из Министерства транспорта. На базе изложенных предложений и замечаний по разработке законопроекта о железнодорожном транспорте в новой редакции мы сможем сформировать усовершенствованную концепцию закона с применением норм аналогичных федеральных законов Российской Федерации.

Разработка соответствующего проекта закона позволит внедрить передовые механизмы в законодательном процессе Республики», – сказал депутат.