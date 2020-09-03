В Народном Совете обсудили концепцию законопроекта об аудиторской деятельности

В среду, 2 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «Об аудиторской деятельности».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Центрального республиканского банка ДНР, Государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго» и Государственного концерна «Донбассгаз».

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели концепцию законопроекта «Об аудиторской деятельности». Его разработка обусловлена необходимостью урегулирования на законодательном уровне особенностей предоставления индивидуальными аудиторами и аудиторскими организациями на территории Донецкой Народной Республики аудиторских услуг, в том числе сопутствующих аудиту услуг.

Проект закона закрепляет требования к аудитору и аудиторской организации, аудиторскому заключению, случаи, когда проведение аудита обязательно, права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора, особенности государственного регулирования аудиторской деятельности и прочее. Необходимо отметить, что основой для разработки законопроекта послужил Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Следует отметить, что разрабатываемый законопроект будет адаптирован под экономику государства и институциональные преобразования в органах государственной власти Донецкой Народной Республики.

Проект закона будет внесён на регистрацию в Народный Совет ДНР в ближайшее время», − сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что на заседании Комитета также обсудили обращение Государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго» о предоставлении официального разъяснения терминов «субсидия», «государственная дотация».