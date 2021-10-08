В Народном Совете обсудили меры по усовершенствованию порядка формирования госзаказа на подготовку кадров в вузах ДНР

Сегодня, 8 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению актуальных вопросов формирования государственного заказа по подготовке кадров в ДНР.

Участие в мероприятии принял член Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Роман Лепа, а также представители Министерства образования и науки ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова сообщила, что в рамках встречи присутствующие рассмотрели возможные пути решения существующих проблем в сфере формирования госзаказа на подготовку кадров в вузах Республики.

«Был проведён анализ нормативной правовой базы, которой на сегодняшний день регламентированы вопросы распределения вузами контрольных цифр приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета.

На сегодняшнем заседании совместно с приглашёнными лицами мы обсудили возможные меры по урегулированию ситуации и оптимизации порядка формирования госзаказа», – отметила Наталья Волкова.

Также парламентарий рассказала о принятых на заседании решениях.

«По итогам обсуждения мы пришли к решению рекомендовать Министерству образования и науки учесть высказанные мнения при разработке эффективного механизма формирования и распределения контрольных цифр приёма, который должен быть закреплён Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики», – подчеркнула председатель Комитета.

Наталья Волкова добавила, что за основу документа могут быть взяты аналогичные нормы российского законодательства.

В свою очередь, представители Министерства образования и науки в ходе заседания сообщили, что специалисты МОН уже разрабатывают соответствующий проект постановления.