В Народном Совете обсудили меры поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС

Во вторник, 31 марта, в ходе заседания Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии продолжили работу над проектом закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Совета Республиканской организации ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль» ДНР.

Председатель Комитета Юлия Крюкова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы встретились с представителями чернобыльцев, чтобы обсудить с ними нормы готовящегося законопроекта. Так, представители профильного министерства дали разъяснения о возможности выдачи новых удостоверений пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. На данный момент действуют имеющиеся удостоверения, порядок выдачи новых удостоверений будет разработан Министерством труда и социальной политики после принятия рассматриваемого проекта закона.

В целом рассматриваемый проект закона направлен на защиту прав и интересов граждан Донецкой Народной Республики, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы.

На заседании мы обсудили меры социальной поддержки граждан, получивших или перенёсших лучевую болезнь, другие заболевания и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, а также участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.

Следует отметить, что данные меры для каждой категории пострадавших граждан будут различны. Комитет продолжит работу по их формированию совместно с профильными министерствами, учитывая интересы чернобыльцев, проживающих в ДНР», – отметила парламентарий.