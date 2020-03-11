В Народном Совете обсудили налогообложение деятельности страховых организаций

Во вторник, 10 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению заключений профильных министерств и ведомств на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“».

В мероприятии приняли участие представители Министерства доходов и сборов, Центрального республиканского банка, а также представить Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели заключения, поступившие от профильных министерств и ведомств, на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”». В частности обсуждался вопрос о том, что в законе о налоговой системе не предусмотрены правовые аспекты налогообложения страховых организаций в процессе осуществления ими страховой деятельности. Было предложено закрепить в Законе особенности определения, ведения налогового учёта валовых доходов и валовых расходов страховых организаций, уплаты налога с оборота, а также правоотношений, связанных с уплатой подоходного налога.

Учитывая курс, направленный на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации, законопроектом предлагается установить возможность юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям включать в валовые расходы суммы уплаченных страховых премий в пользу страховщика.

Кроме того, в целях обеспечения единообразия норм и их правоприменения, предусмотренные Законом Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», компенсационные выплаты физическим лицам предлагается включить в перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению подоходным налогом.

Также законопроектом предлагается установить для страховых организаций налог на прибыль и налог с оборота», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам обсуждения замечаний и предложений, Комитетом принято решение поддержать данный законопроект и начать формирование его итоговой редакции.