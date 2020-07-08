В Народном Совете обсудили новую редакцию закона о бухгалтерском учёте

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Во вторник, 7 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О бухгалтерском учете».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели проект закона «О бухгалтерском учете», который разработан для устранения устаревших норм и пробелов действующего Закона ДНР от 27 февраля 2015 года № 14-IHC «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». При разработке законопроекта был заимствован правовой опыт Российской Федерации, который отображён в Федеральном законе от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Проект закона направлен на приведение норм действующего Закона ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в соответствие с изменившимися экономическими условиями деятельности экономических субъектов.

Законопроект устанавливает единые требования к бухгалтерскому учёту и созданию правового механизма регулирования бухгалтерского учёта в Донецкой Народной Республике. Кроме того, для создания правового механизма регулирования бухгалтерского учёта в законопроекте закреплены принципы такого регулирования, состав и требования к документам в сфере организации и ведения бухгалтерского учёта, полномочия органов регулирования и механизмы их взаимодействия, порядок разработки и утверждения стандартов бухгалтерского учёта, гарантии участия широкого круга пользователей бухгалтерской и финансовой отчётности в регулировании.

Кроме того, уточнены такие нормы действующего Закона, как порядок изменения учётной политики экономического субъекта, порядок денежного измерения объектов бухгалтерского учёта, состав первичной учётной документации, состав бухгалтерской отчётности и другие. Проект закона вводит порядок подготовки стандартов бухгалтерского учёта государственных финансов.

При обсуждении законопроекта была отмечена необходимость приведения отдельных правовых конструкций и терминов, указанных в законопроекте, в соответствие с нормами принятого и вступившего в силу Гражданского кодекса ДНР», – отметила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и рекомендует Народному Совету принять его в первом чтении за основу с учётом доработки ко второму чтению.

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