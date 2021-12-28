В Народном Совете обсудили особенности правоприменения норм антимонопольного законодательства Республики

Сегодня, 28 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению обращения Министерства внутренних дел о разъяснении отдельных норм Уголовного кодекса ДНР.

В мероприятии приняли участие представители Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Республиканской антимонопольной службы.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина сообщила, что поступившее обращение касается норм УК ДНР, устанавливающих ответственность за монополистические действия.

«Уголовным кодексом Республики предусмотрена уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции путём заключения хозяйствующими субъектами – конкурентами соглашения (картеля), если такое действие причинило ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

В то же время в действующем антимонопольном законодательстве, применяемом в ДНР, отсутствует толкование таких терминов, как «соглашение (картель)» и «недопущение, устранение или ограничение конкуренции».

В целях недопущения неоднозначного толкования норм в ходе правоприменительной практики на базе Комитета было организовано широкое обсуждение выявленной проблематики с участием представителей заинтересованных органов», – рассказала парламентарий.

Елена Шишкина добавила, что по итогам заседания участникам удалось прийти к консенсусу в вопросе толкования изложенных норм.

«В установленные законом сроки Министерству внутренних дел будет предоставлен аргументированный ответ с разъяснениями по изложенному в обращении вопросу», – резюмировала председатель Комитета.