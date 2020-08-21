В Народном Совете обсудили перспективы улучшения регулирования правоотношений в архивном деле

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиями.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что на заседании парламентарии обсудили законопроект «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

«Принятие законопроекта «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике» позволит усовершенствовать регулирование правоотношений в сфере организации хранения, комплектования, учёта, использования документов Архивного фонда Донецкой Народной Республики и других архивных документов, независимо от формы собственности на них, а также в сфере управления архивами в интересах граждан, общества и государства.

За основу законопроекта, руководствуясь Концепцией внешней политики Республики, утверждённой Указом Главы ДНР № 56, определяющей в качестве одного из стратегических приоритетов взаимодействие с Российской Федерацией и закрепляющей стремление к совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации, был взят соответствующий Федеральный закон РФ», – сказал парламентарий.