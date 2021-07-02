В Народном Совете обсудили положения проекта КоАП, устанавливающие ответственность за правонарушения в области связи и информации

Сегодня, 2 июля, на базе Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству состоялось заседание рабочей группы по обсуждению проекта Кодекса об административных правонарушениях. Участие в мероприятии приняли представители Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В заседании также приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алесей Сухинин, представители Министерства связи, Министерства информации и Генеральной прокуратуры.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«В ходе заседания были рассмотрены предложения заинтересованных органов на статьи проекта Кодекса об административных правонарушениях, посвящённые административным правонарушениям в области связи и информации.

В частности, отмечена необходимость приведения положений законопроекта в соответствие с Законом «О рекламе» и Законом «Об информации и информационных технологиях».

По итогам заседания принято решение продолжить работу над проектом КоАП с привлечением комитетов Народного Совета и заинтересованных органов», − сообщила парламентарий.

Подробнее о поступивших предложениях и замечаниях к законопроекту рассказал председатель Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«Рабочей группой были рассмотрены замечания и предложения Министерства связи и Министерства информации ДНР к законопроекту «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях». В частности, обсуждались вопросы, направленные на чёткое разграничение полномочий республиканских органов исполнительной власти, уполномоченных на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях.

Хочу также подчеркнуть, что рассматриваемый сегодня проект в полной мере соответствует Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, определяющей в качестве одного из стратегических приоритетов взаимодействие с Российской Федерацией и закрепляющей стремление к совершенствованию законодательства Республики путём его гармонизации с законодательством России», − резюмировал Владислав Бердичевский.