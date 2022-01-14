В Народном Совете обсудили поправки в законодательство о рекламе и об архивном деле

В пятницу, 14 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Правительства, Министерства информации и Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Владислав Бердичевский в комментарии пресс-службе Народного Совета сообщил, что на заседании рассматривались предложения и замечания по доработке проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

«Законопроектом уточняются понятия рекламы и социальной рекламы, устанавливаются дополнительные требования к её содержанию и ответственность за нарушение требований Закона.

В частности, положениями проекта закона определяются ограничения продолжительности упоминаний о спонсорах в социальной рекламе. Так, предлагается закрепить норму, в соответствии с которой рекламные материалы или их копии, договоры на производство, размещение и распространение рекламы должны храниться в течение года со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания сроков действия таких договоров.

Кроме того, предлагаемые изменения конкретизируют требования к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации», – рассказал депутат.

Владислав Бердичевский добавил, что парламентарии совместно с представителями заинтересованных органов обсудили также положения проекта закона «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

«Проектом закона закрепляются основные понятия в сфере архивного дела, полномочия органов государственной власти в сфере архивного дела. Также определяется состав Архивного фонда ДНР и особенности гражданского оборота архивных документов, относящихся к государственной, муниципальной и частной собственности.

Кроме того, законопроектом устанавливаются ограничения на доступ к архивным документам и ответственность за нарушение законодательства об архивном деле в Донецкой Народной Республике», – отметил председатель Комитета.