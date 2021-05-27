В Народном Совете обсудили предложения по декриминализации ответственности за экономические преступления

Сегодня, 27 мая, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству и Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению концепции законопроекта, который направлен на декриминализацию статей Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, связанных с экономическими преступлениями.

В мероприятии также приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства доходов и сборов, Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности ДНР.

О вопросах, поднятых на заседании, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«На сегодняшний день Комитет подготовил предложения относительно декриминализации статей Уголовного кодекса, связанных с экономическими преступлениями.

Так, предлагается декриминализовать деяния за преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьей 185-1, частью 1 статьи 190, частью 1 статьи 191, частью 1 статьи 183, частью 1 статьи 197, а также частью 1 статьи 220 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Санкции по указанным статьям не подразумевают лишения свободы.

Одновременно с декриминализацией вышеуказанных статей Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики предлагается предусмотреть соответствующую административную ответственность, включив данные нормы в разрабатываемый проект Кодекса об административных правонарушениях ДНР.

Стоит отметить, что декриминализация отдельных уголовно наказуемых деяний, расширение сферы применения административной преюдиции окажет позитивное влияние на все области общественной жизни, включая предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Она также согласуется с целями создания и поддержания в Донецкой Народной Республике благоприятного делового климата», − отметила парламентарий.

Елена Шишкина сообщила, что Комитет заслушал предложения и замечания заинтересованных органов по рассматриваемому вопросу.

«Приглашённые на заседание представители заинтересованных органов в целом поддержали предложения по декриминализации ответственности за экономические преступления. В срок до 10 июня профильные министерства предоставят свои замечания и предложения, которые будут учтены при разработке соответствующего законопроекта», − резюмировала председатель Комитета.

Парламентарий добавила, что данный законопроект улучшит инвестклимат в Донецкой Народной Республике и создаст условия для развития малого и среднего предпринимательства в ДНР.

В свою очередь, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова отметила, что ранее Комитет совместно с заинтересованными органами уже сформировал ряд предложений по декриминализации ответственности за экономические преступления.

«В целом мы поддерживаем предложения Комитета по уголовному и административному законодательству. Однако следует отметить, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике совместно с представителями Министерства доходов и сборов ранее уже прорабатывал предложения по декриминализации правонарушений и преступлений в сфере экономики и уплаты налогов, сборов и иных платежей, а также либерализации положений, касающихся проверок субъектов хозяйствования. Комитет по бюджету, финансам и экономической политике просит учесть обозначенные замечания и предложения перед регистрацией законопроекта», − пояснила депутат.

Марина Жейнова добавила, что предложенные изменения обеспечат дерегуляцию отдельных положений норм законов, регулирующих ведение предпринимательской деятельности субъектами хозяйствования.