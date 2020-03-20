В Народном Совете обсудили предложения по изменениям в закон о противодействии терроризму

В пятницу, 20 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии терроризму”». На мероприятии присутствовали представители Генеральной прокуратуры, Правительства, Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики, а также представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня на заседании Комитета обсуждалась концепция законопроекта с учётом поступивших замечаний и предложений. Законопроект предполагает расширение круга субъектов, осуществляющих противодействие терроризму, в частности наделение специальными полномочиями в данной сфере органы местного самоуправления. Кроме этого, в ходе обсуждения были рассмотрены нормы об организационных основах противодействия терроризму, разграничение полномочий Главы ДНР и Правительства ДНР в данной сфере.

Следует отметить, что законопроектом предусматривается установление специального срока исковой давности для предъявления требования о возмещении причинённого террористическим актом вреда жизни и здоровью, а также справедливый специальный срок исковой давности для предъявления требования о возмещении имущественного вреда. Также законопроектом конкретизируются преступления, при организации, подготовке и совершении которых организация признаётся террористической, а также устанавливается порядок формирования и опубликования единого республиканского списка таких организаций», – сказал парламентарий.

Виталий Кравец добавил, что по результатам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом с учетом поступивших предложений и замечаний.