В Народном Совете обсудили предложения по разработке проекта закона о железнодорожном транспорте в новой редакции

В понедельник, 20 января, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи с участием представителей Министерства транспорта.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко уточнил, что в ходе заседания участники рассмотрели замечания к законопроекту об уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и обсудили предложения по разработке проекта закона о железнодорожном транспорте в новой редакции.

«Комитетом продолжается работа по созданию и совершенствованию законодательной базы в области автомобильного и железнодорожного транспорта, отвечающей современным требованиям рыночных отношений.

Основная задача рассматриваемых на сегодняшнем заседании законопроектов – совершенствование законодательного регулирования автотранспортной и железнодорожной отраслей, модернизация отраслевого законодательства, создание единого правового поля для осуществления деятельности на автомобильном и железнодорожном транспорте в Донецкой Народной Республике.

В разработке вышеуказанных законопроектов мы опираемся на опыт коллег из Российской Федерации, который позволит улучшить законодательное регулирование сферы транспорта в Республике», – сказал парламентарий.