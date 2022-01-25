В Народном Совете обсудили предложения по синхронизации норм Уголовно-процессуального кодекса с законодательством РФ

Сегодня, 25 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению изменений, предлагаемых ко внесению в Уголовно-процессуальный кодекс Республики.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета, Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.

О повестке дня заседания и актуальности предлагаемых поправок в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«Совместно с представителями заинтересованных органов сегодня мы обсудили пакет поправок, предлагаемых ко внесению в Уголовно-процессуальный кодекс Республики, которые направлены на гармонизацию действующих норм с законодательством Российской Федерации.

В частности, продолжается работа над проектом закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», которым предусмотрено закрепление существующей системы правоохранительных органов ДНР.

Принятие законопроекта будет способствовать актуализации действующих норм УПК ДНР с учётом особенностей регулирования некоторых правоотношений в Республике, а также создаст условия для эффективного осуществления уголовного процесса в государстве.

В целом же поэтапное внесение изменений, которые в настоящее время прорабатываются на базе Комитета, позволит привести нормы УПК ДНР в соответствие с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и создаст условия для последующего введения УПК РФ на территории Республики», – сообщила парламентарий.

Елена Шишкина добавила, что дальнейшее обсуждение пакета поправок продолжится на следующих заседаниях Комитета.