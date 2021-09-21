В Народном Совете обсудили предложения по усовершенствованию норм Уголовно-процессуального кодекса ДНР

Сегодня, 21 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии принял участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

Об актуальности предлагаемых изменений и рассмотренных на заседании вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«30 июня текущего года Народным Советом был принят Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики, которым закреплены основы уголовно-исполнительной деятельности, определены порядок функционирования органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, правовое положение осуждённых, средства их исправления, а также порядок оказания осуждённым помощи в социальной адаптации.

В то же время с принятием Кодекса возникла правовая коллизия, обусловленная тем, что нормы ранее принятого Уголовно-процессуального кодекса не коррелируют с нормами УИК ДНР. Это делает невозможной реализацию отдельных норм Уголовно-исполнительного кодекса в части исполнения приговора», − сообщила парламентарий.

Елена Шишкина подчеркнула, что в основу УИК ДНР положены нормы Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем целесообразно дополнить Уголовно-процессуальный кодекс ДНР нормами УПК Российской Федерации.

«Сегодня на заседании совместно с представителями заинтересованных органов мы обсудили концепцию законопроекта, призванного урегулировать правоотношения, связанные с исполнением приговора, определением и постановлением суда. Соответствующие изменения предлагается внести в действующий Уголовно-процессуальный кодекс ДНР.

Комитетом заслушаны предложения представителей заинтересованных органов, они будут проанализированы и отражены в положениях законопроекта. В ближайшее время он будет зарегистрирован в Народном Совете», − пояснила председатель Комитета.

Также на заседании было рассмотрено поступившее обращение Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям о рассмотрении возможности внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР.

«Комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство Республики, обусловленных необходимостью обеспечения корреляции норм УПК ДНР с разрабатываемым на базе Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям проектом закона «О коммерческой тайне». По итогам обсуждения принято решение поддержать инициативу разработчика законопроекта», − резюмировала Елена Шишкина.