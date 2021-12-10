В Народном Совете обсудили предложения по внесению поправок в законодательные нормы, регулирующие врачебную тайну

В четверг, 9 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменения в статью 86 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Правительства и Генеральной прокуратуры ДНР.

Председатель Комитета Александр Серёженко в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал, что предлагаемые ко внесению изменения направлены на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с врачебной тайной.

«В соответствии с Уголовным кодексом ДНР при назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на осуждённого обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. При этом контроль исполнения осуждённым такой обязанности осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией.

В то же время органы прокуратуры, осуществляющие надзор за исполнением законов, вправе иметь доступ к документам и материалам государственных органов, органов местного самоуправления, органов контроля, коммерческих и некоммерческих организаций.

Настоящим законопроектом предусмотрены изменения в перечень случаев, при которых допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина.

Так, предлагается установить основания предоставления информации о состоянии здоровья граждан, составляющей врачебную тайну, органам уголовно-исполнительной системы, осуществляющим контроль за исполнением осуждёнными обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию, а также органам прокуратуры при осуществлении ими полномочий по надзору за исполнением законов», – отметил депутат.

Парламентарий сообщил, что законопроектом предлагается также закрепить возможность предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинён в результате противоправных действий, а также при расследовании несчастных случаев, профессиональных заболеваний и в иных случаях.

«Проект закона разработан в рамках широкого обсуждения с представителями всех заинтересованных органов, Комитет продолжает рассматривать замечания и предложения к нему», – добавил Александр Серёженко.