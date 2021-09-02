В Народном Совете обсудили предложения по законодательному урегулированию порядка рассмотрения уголовных дел, содержащих государственную тайну

Сегодня, 2 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению изменений, вносимых в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР.

В мероприятии принял участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Елена Шишкина рассказала, что на заседании обсуждались положения проектов законов, направленных на обеспечение безопасности государства.

«В рамках очередного заседания Комитета была продолжена работа по рассмотрению заключений, поступивших от заинтересованных органов государственной власти на законопроекты «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в статью 37 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».

Так, учитывая избранный государством курс на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации, был разработан проект закона «О внесении изменения в статью 37 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики». Его цель − совершенствование законодательства в сфере регулирования уголовного процесса в части определения подсудности дел, содержащих государственную тайну.

Кроме того, в настоящее время законодательством Республики не предусмотрена процедура ознакомления лиц, не имеющих допуска к государственной тайне, с уголовным делом, в материалах которого содержатся сведения определённой степени секретности. В целях устранения законодательного пробела и урегулирования вопросов, связанных с выполнением следователем требований Уголовно-процессуального кодекса ДНР относительно реализации права обвиняемого и иных участников процесса на ознакомление с уголовным делом, был разработан проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», − сообщила парламентарий.

Председатель Комитета добавила, что по итогам заседания парламентариями было принято решение продолжить работу над проектами законов.